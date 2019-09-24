جاب ورا.. راموس يصالح محمد صلاح بهذه الطريقة

حاول سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني، إنهاء حالة التوتر الأخيرة، التي طرأت على العلاقة بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعدما تسبب في إصابة "مو" في كتفه، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، مما اضطر الفرعون المصري مغادرة المباراة التي انتهت بتتويج الميرنجي.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو" ديبورتيفو" الإسبانية، فإن محمد صلاح كان ضمن اختيارات سيرجيو راموس، لجائزة الأفضل لعام 2019، والمُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن محمد صلاح جاء في الترتيب الثالث، باختيارات سيرجيو راموس، قائد منتخب إسبانيا، بعدما وضع البلجيكي إيدين هازارد في الترتيب الأول وزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.







