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رياضة

جاب ورا.. راموس يصالح محمد صلاح بهذه الطريقة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:25 م
راموس - محمد صلاح
راموس - محمد صلاح
إسراء أشرف
حاول سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني، إنهاء حالة التوتر الأخيرة، التي طرأت على العلاقة بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعدما تسبب في إصابة "مو" في كتفه، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، مما اضطر الفرعون المصري مغادرة المباراة التي انتهت بتتويج الميرنجي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو" ديبورتيفو" الإسبانية، فإن محمد صلاح كان ضمن اختيارات سيرجيو راموس، لجائزة الأفضل لعام 2019، والمُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن محمد صلاح جاء في الترتيب الثالث، باختيارات سيرجيو راموس، قائد منتخب إسبانيا، بعدما وضع البلجيكي إيدين هازارد في الترتيب الأول وزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.


وتوج ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2019، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس، الإثنين، متفوقًا على فان دايك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو.

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