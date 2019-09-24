مكشوف الأكتاف ... صبا مبارك بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة .. شاهد

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وعلقت صبا مبارك على الصورة قائلا: " ليلة امس من افتتاح مهرجان الجونة " .
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - ايه الجمال ده - مشاء الله
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
وعلقت صبا مبارك على الصورة قائلا: " ليلة امس من افتتاح مهرجان الجونة " .
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - ايه الجمال ده - مشاء الله
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.