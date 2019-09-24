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فن

مكشوف الأكتاف ... صبا مبارك بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة .. شاهد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:52 م
صبا مبارك
صبا مبارك
القسم الميدانى
نشرت الفنانة صبا مبارك صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلقت صبا مبارك على الصورة قائلا: " ليلة امس من افتتاح مهرجان الجونة " .

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - ايه الجمال ده - مشاء الله

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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