بعد خلع الحجاب والعودة للساحة الفنية.. 10 إطلالات جريئة لـ حلا شيحة في الجونة

ظهرت حلا شيحة بإطلالات متنوعة بعد عودتها للساحة الفنية واعتمدت على التنوع فى الالوان والتصميمات التى تناسب جمالها وتبرز أناقتها.



وبعد مرور سنة على خلع حلا شيحة الحجاب أطلت بإطلالات ناعمة ومثيرة فى مهرجان الجونة السينمائي 2019، حيث أطلت باللون الابيض والروز والاسود وكانت إطلالات ساحرة وملائمة لها.



وتتألق حلا شيحة دائما بميكب مناسب لبشرتها وتبرز جمال عينيها بالماسكرا، ولا تتكلف في اقتناء الإكسسوارات ولكنها تختار ما يناسب إطلالتها.



يذكر أن أحدث مشاركة للفنانة حلا شيحة الدرامية مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان والذي حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني 2019.



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



وإليكم تفاصيل إطلالات حلا شيحة بالجونة..



