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فن

كواليس ذا فويس.. حماقي يسأل الجمهور عن أغنية لسميرة سعيد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:08 م
صدى البلد
قسم الفن
سأل الفنان محمد حماقي الجمهور سؤالا من خلال خاصية الاستوري على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" حيث نشر صورة من كواليس اولى حلقات "ذا فيوس" معلقا عليها:" اي اغنية لسميرة سعيد استعان بها حماقي لاقناع احد المواهب 1_ اللي بينا 2_ مش حتنازل عنك ابدا 3-كان مالي".

وخطفت الحلقة الأولى من برنامج ذا فويس the voice مرحلة "الصوت وبس" فى موسمه الخامس الأنظار إليه، والتى شهدت منافسة شرسة بين لجنة التحكيم على خطف المواهب التى يرونها الأنسب للانضمام إلى فريقهم.

وقد أسفرت المنافسة الأولى في هذا الموسم من ذا فويس the voice عن ضم راغب علامة اثنين إلى فريقه هما مهدي عياشي وربيع سلوم، وضم حماقي 3 مشتركين هم حفيظة فالكو، وأمل الشريف، ويمان الحاج، بينما ضمت سميرة سعيد موهبتين فقط هما ربيع وعمر العطاس أصغر المشتركين في البرنامج.

يذكر ان اخر اعمال محمد حماقي البوم بعنوان "كل يوم من دا" تم طرحه في العام الجاري من انتاج شركة "نجوم ريكورد"..
كواليس ذا فويس.. حماقي يسأل الجمهور عن أغنية لسميرة سعيد

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