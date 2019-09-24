وزير الدفاع: نعمل بأقصى درجات اليقظة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.. وحققنا نجاحات فى مكافحة الإرهاب وتأمين حدود الدولة لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار

القائد العام:

= الاهتمام بالتدريب والعملية التعليمية واللياقة البدنية للطلبة لبناء المقاتل = القوات المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقًا لأحدث النظم العالمية









التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، طلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.





كما التقى القائد العام بعدد من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، مؤكدًا أن القوات المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقًا لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التي تموج بها المنطقة.





وزير الدفاع يلتقى طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد الفنى للقوات المسلحة

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، طلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.





وألقى مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن المعهد يعمل على إعداد ضباط واثقين فى أنفسهم وأسلحتهم لكى يكونوا مستعدين دائمًا للذود عن أمن مصر واستقرارها، مشيرًا إلى دور المعهد فى دعم منظومة التأمين الفنى للقوات المسلحة بجميع الأفرع والتخصصات.





واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام لطلبة المعهد وأعضاء هيئة التدريس تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.





واستعرض القائد العام خلال اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وتأمين حدود الدولة على جميع الإتجاهات الإستراتيجية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار.





وأدار القائد العام حوارًا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتدريب والعملية التعليمية واللياقة البدنية للطلبة لبناء المقاتل الذى يمتلك الاحترافية فى تنفيذ المهام التى توكل إليه تحت مختلف الظروف.





وزير الدفاع: نعمل بأقصى درجات اليقظة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها

أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن القوات المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقًا لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التي تموج بها المنطقة.





جاء ذلك خلال لقائه بعدد من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.





بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب ، معربًا عن اعتزازه بالنجاحات التى تحققت للقضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء والتى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة بكل بسالة ، ثم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهودهم المبذولة فى تأمين حدود مصر الشمالية والمياه الإقليمية ضد كافة المخاطر والتحديات.





وألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة أكد فيها أن رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية يملؤهم العزيمة والإصرار لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار، مشيرًا إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم القدرات القتالية للقوات البحرية وتسليحها بأحدث القطع البحرية فى العالم.





وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها مؤكدا أن رجال القوات المسلحة أقسموا على الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.





وأدار القائد العام حوارًا مع القادة والضباط بدأه بتوضيح كافة الأمور على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ثم أستمع لآرائهم واستفساراتهم تجاه كافة الموضوعات التى تدور فى أذهانهم، معربًا عن سعادته لما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح لكل ما يدور من تحديات تؤثر على أمن مصر القومى.