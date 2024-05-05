عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تدوم 21 يومًا.. الكشف عن سمارت ووتش اقتصادية بتصميم متين ومميزات جبارة

مواصفات ساعة بلاك
مواصفات ساعة بلاك شارك Black Shark GS3

أطلقت شركة بلاك شارك Black Shark الصينية، أحدث ساعاتها الذكية في سوقها المحلي، تحت اسم Black Shark GS3، والتي تتميز بتصميم متين وعمر بطارية جبار ومجموعة كبيرة من الميزات لعشاق اللياقة البدنية.

مواصفات ساعة Black Shark GS3


تتميز الساعة الذكية Black Shark GS3، بشاشة من نوع AMOLED نابضة بالحياة بقياس 1.43 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، ونسبة سطوع تبلغ 600 شمعة في المتر المربع، وهي محمية بطبقة حماية متينة مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 8H+ وتاج رقمي دوار.

 

بكاميرتين وإمكانات جبارة.. سمارت ووتش للأطفال من شاومي والسعر مفاجأة

ببطارية تدوم 13 يوما.. سمارت ووتش من سامسونج مضادة للشخير

 

وتدعم الساعة الذكية Black Shark GS3، أكثر من 100 وضع رياضي بالإضافة إلى أجهزة استشعار بصرية مدمجة ومستشعر لقياس معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم لمراقبة صحية شاملة.

مواصفات ساعة بلاك شارك Black Shark GS3

وتأتي الساعة الذكية Black Shark GS3، بمستشعر يدعم تتبع معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومراقبة النوم، وتسجيل بيانات شامل للخطوات والسعرات الحرارية والضغط.

مواصفات ساعة بلاك شارك Black Shark GS3

وزودت بلاك شارك ساعتها المتينة Black Shark GS3، بشريحة GNSS مستقلة تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية الصينية "بايدو"، ونظام تحديد المواقع GPS ولتتبع الموقع بدقة QZSS، ونظام للملاحة بالأقمار الاصطناعية GLONASS وGALILEOGPS، وعلاوة على ذلك، تتميز الساعة الذكية بدعم تصنيف 5ATM + IP69K لمقاومة الغبار والماء، مما يجعلها مناسبة للسباحة والأنشطة المائية الأخرى.

مواصفات ساعة بلاك شارك Black Shark GS3

وتتكامل ساعة بلاك شارك الذكية GS3، بسلاسة مع الحياة اليومية حيث توفر مجموعة من الوجوه مدعمة بالذكاء الاصطناعي، ونظام ملاحة عبر خرائط القمر الصناعي بايدو Baidu، ووصولا سريعًا إلى رموز الدفع، مع دعما لـ وظيفة الاتصال قريب المدي NFC لأقفال الأبواب الذكية.

مواصفات ساعة بلاك شارك Black Shark GS3

وكما تتميز الساعة بدعم مساعد Baidu Wenxin Yiyuan AI المدعوم بالذكاء الاصطناعي للاستعلامات الصوتية واسترجاع المعلومات، وتدعم أيضا خاصية الاتصال عبر البلوتوث وتقليل الضوضاء ENC.

ونظرا لأن هذه الساعة الذكية متينة، فهي تتميز بمظهر خارجي قوي، حيث اجتازت 15 شهادة معايير عسكرية صارمة، مما يجعلها مقاومة لدرجات الحرارة القصوى، والظروف الجوية القاسية، وحتى التأثيرات.

مواصفات ساعة بلاك شارك Black Shark GS3

وتعد الميزة الأبرز في الجهاز القابل للارتداء Black Shark GS3، هي عمر البطارية والذي يصل إلى 21 يوما بوضع الاستعداد، وذلك بفضل شريحة استهلاك الطاقة المنخفضة للغاية والبطارية عالية الكثافة، وهذا يلغي الحاجة إلى الشحن المتكرر، مما يجعله مثاليا للرحلات الطويلة أو الاستخدام اليومي.

وبالنسبة للسعر والتوافر، تتوفر ساعة Black Shark GS3، للحجز المسبق في الصين بسعر  حوالي 70 دولار (أي ما يعادل 3350 جنيها مصريا).

بلاك شارك Black Shark Black Shark GS3 ساعة Black Shark GS3 سعر Black Shark GS3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة.. تفاصيل

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

محمد فضل: أفشة أخطأ وهذا الأمر غير مقبول في الأهلي

رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

بسعر خرافي.. أحدث وأقوى هواتف هواوي تكتسح الأسواق العالمية

واتساب يختبر ميزة حماية غير مسبوقة لأندرويد.. طال انتظارها

هاتف يسحق الجميع.. TCL تطلق موبايل متطور بسعر اقتصادي

سعره نزل 5500 جنيه.. خصم جبار على موبايل Reno الأكثر مبيعا من أوبو

منافس جديد لـChatGPT يصل هواتف آيفون.. إليك طريقة تنزيله

مفاجأة جديدة من سامسونج.. هذه الهواتف تعمل بالذكاء الاصطناعي

لا تدع الفرصة تفوتك.. سوني تهدي عشاق بلايستيشن قائمة ألعاب مجانية

Realme P1 5G.. أحدث هواتف ريلمي يحصل على إصدار جديد

ترشيحاتنا

المقاطعة تواصل نجاحها.. البلطي يتراجع 30 جنيها والماكريل بمائةجنيه

هل رفض عريس لمجرد أنه مش جميل حرام وتكبر على نعمة الله؟

فضل: ما يحدث بملف الدوري سخيف وصورتنا سيئة بالخارج

تنظيم الوقت وتخفيف الضغوط.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات

الحبس 5 سنوات وعقوبات مغلظة لجريمة التحرش في القانون

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تخلصك من الأملاح بعد تناول الفسيخ مباشرة

أهم 7 نصائح لزيادة مدى بطارية سيارتك الكهربائية

كاش مايوه.. ناهد السباعي تثير الجدل من البحر

سواء كان صديقك أو زميلك في العمل.. 8 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ