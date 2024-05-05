تدوم 21 يومًا.. الكشف عن سمارت ووتش اقتصادية بتصميم متين ومميزات جبارة

أطلقت شركة بلاك شارك Black Shark الصينية، أحدث ساعاتها الذكية في سوقها المحلي، تحت اسم Black Shark GS3، والتي تتميز بتصميم متين وعمر بطارية جبار ومجموعة كبيرة من الميزات لعشاق اللياقة البدنية.

مواصفات ساعة Black Shark GS3



تتميز الساعة الذكية Black Shark GS3، بشاشة من نوع AMOLED نابضة بالحياة بقياس 1.43 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، ونسبة سطوع تبلغ 600 شمعة في المتر المربع، وهي محمية بطبقة حماية متينة مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 8H+ وتاج رقمي دوار.

وتدعم الساعة الذكية Black Shark GS3، أكثر من 100 وضع رياضي بالإضافة إلى أجهزة استشعار بصرية مدمجة ومستشعر لقياس معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم لمراقبة صحية شاملة.

مواصفات ساعة بلاك شارك Black Shark GS3

وتأتي الساعة الذكية Black Shark GS3، بمستشعر يدعم تتبع معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومراقبة النوم، وتسجيل بيانات شامل للخطوات والسعرات الحرارية والضغط.

مواصفات ساعة بلاك شارك Black Shark GS3

وزودت بلاك شارك ساعتها المتينة Black Shark GS3، بشريحة GNSS مستقلة تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية الصينية "بايدو"، ونظام تحديد المواقع GPS ولتتبع الموقع بدقة QZSS، ونظام للملاحة بالأقمار الاصطناعية GLONASS وGALILEOGPS، وعلاوة على ذلك، تتميز الساعة الذكية بدعم تصنيف 5ATM + IP69K لمقاومة الغبار والماء، مما يجعلها مناسبة للسباحة والأنشطة المائية الأخرى.

مواصفات ساعة بلاك شارك Black Shark GS3

وتتكامل ساعة بلاك شارك الذكية GS3، بسلاسة مع الحياة اليومية حيث توفر مجموعة من الوجوه مدعمة بالذكاء الاصطناعي، ونظام ملاحة عبر خرائط القمر الصناعي بايدو Baidu، ووصولا سريعًا إلى رموز الدفع، مع دعما لـ وظيفة الاتصال قريب المدي NFC لأقفال الأبواب الذكية.

مواصفات ساعة بلاك شارك Black Shark GS3

وكما تتميز الساعة بدعم مساعد Baidu Wenxin Yiyuan AI المدعوم بالذكاء الاصطناعي للاستعلامات الصوتية واسترجاع المعلومات، وتدعم أيضا خاصية الاتصال عبر البلوتوث وتقليل الضوضاء ENC.

ونظرا لأن هذه الساعة الذكية متينة، فهي تتميز بمظهر خارجي قوي، حيث اجتازت 15 شهادة معايير عسكرية صارمة، مما يجعلها مقاومة لدرجات الحرارة القصوى، والظروف الجوية القاسية، وحتى التأثيرات.

مواصفات ساعة بلاك شارك Black Shark GS3

وتعد الميزة الأبرز في الجهاز القابل للارتداء Black Shark GS3، هي عمر البطارية والذي يصل إلى 21 يوما بوضع الاستعداد، وذلك بفضل شريحة استهلاك الطاقة المنخفضة للغاية والبطارية عالية الكثافة، وهذا يلغي الحاجة إلى الشحن المتكرر، مما يجعله مثاليا للرحلات الطويلة أو الاستخدام اليومي.

وبالنسبة للسعر والتوافر، تتوفر ساعة Black Shark GS3، للحجز المسبق في الصين بسعر حوالي 70 دولار (أي ما يعادل 3350 جنيها مصريا).