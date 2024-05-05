تأديب حتى الموت.. زوجان ينهيان حياة نجلهما بالبحيرة| تفاصيل صادمة

حالة من الصدمة انتابت أهالي قرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بعد العثور على جثمان شاب عمره 18 عاما، وتبين بعدها أن وراء الواقعة والده ووالدته، الذين تشاركا في الجريمة، بعد أن عكفا على ضربة ضربا مبرحا أفضى إلى الموت، وقاما بدفنه بجوار المنزل بسبب تناوله للمخدرات.



تفاصيل الواقعة



تبين قيام زوج و زوجته بإنهاء حياة نجلهما بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قاما بدفنه داخل حفرة بجوار المنزل الذي يقيمان فيه وذلك بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، ببلاغا من صابر.ع.ال، 55 عاما، مزارع، ومقيم قرية علقام باختفاء نجله حسن، 18 عاما، في ظروف غامضة.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة الفور برئاسة الرائد كريم الخولي، و رئيس مباحث المركز، والعقيد محمد الشاذلي، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء المجني عليه والده -المبلغ- بمساعدة ووالدته وتدعى غزالة.م.س، ربة منزل، وبتضيق الخناق عليهما اعترفا بقيامهما بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب لعدة أيام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بغرض تأديبه لسوء سلوكه واعتياده تناول السجائر والمواد المخدرة، ثم قاما بالتخلص من الجثة عقب ذلك بدفنها بجوار المنزل.