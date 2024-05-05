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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 25 متظاهرًا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة في جامعة فيرجينيا الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية

ألقت السلطات الأمريكية، القبض على 25 متظاهرًا ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة بعد أن رفضوا إزالة الخيام من الحرم الجامعي.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية فقد هتف المتظاهرون خلال التظاهرة "فلسطين حرة".

والليلة الماضية، خرج آلاف الإسرائيليين في احتجاجات مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس يشمل إعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين من قطاع غزة.

وقال أقارب وأنصار أكثر من 130 رهينة ما زالوا في غزة وفي تجمع حاشد في تل أبيب، بالتزامن مع اجتماع مسؤولين من حماس مع وسطاء مصريين وقطريين بالقاهرة، إنه يجب فعل كل ما هو ممكن لإعادتهم إلى إسرائيل.

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