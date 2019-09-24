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فن

مملكة النمل.. أوس أوس بصحبة حمدي الميرغني

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:27 م
اوس اوس وحمدى الميرغنى
اوس اوس وحمدى الميرغنى
محمد بدران
نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ اوس اوس صورة مع صديقه الفنان حمدى الميرغنى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب محمد أسامة تعليقا على الصورة "مملكة النمل" ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وكانت أبرز التعليقات "صحاب العمر النجوم، العسل، بحبكم قوى، نجوم مصر، ".

ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.


وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني. 


يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.
مملكة النمل.. أوس أوس بصحبة حمدي الميرغني

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