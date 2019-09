منى زكي تشعل الجونة بـ إطلالة ساحرة.. شاهد

نشرت الفنانة منى ذكى عددا من صورها؛ خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهرت منى ذكى بإطلالة جذابة ولاقت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات، "إيه الجمال ده - عسولة - القمر".



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من الشهر الجاري.

















View this post on Instagram



























Congratulations @hendsabri For the outstanding performance in Noura's dream..❤❤❤😘😘 Stylist @maigalal Dress @miriamnazmydesigns Jewellery @azzafahmy Make up @sorayashawky Hair @ashour_201__hair_styilst Clutch @renecaovilla Thank u so much @hamedz199 for the lovely pictures ❤

A post shared by Mona Zaki (@monazakiofficial) on Sep 24, 2019 at 12:47pm PDT