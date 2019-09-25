شيرين عبد الوهاب تنضم لـ موسم الرياض عبر تويتر

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن انضمام الفنانة شيرين عبد الوهاب، لنجوم فعاليات "موسم الرياض"، المقرّر انطلاقه يوم 11 أكتوبر المقبل.





ووجّه المستشار "تركى آل الشيخ " دعوة للفنانة شيرين، عبر تويتر قائلا: "معانا في الرياض".





لترد عليه "شرف ليا، وأحلى مفاجأة النهاردة من أبو ناصر"، ليرد عليها فى تويتة أخرى قائلًا :"اتفقنا يا نجمة".







