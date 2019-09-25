فيسبوك يعمل على تطوير سوار إلكتروني لقراءة أفكارك.. فيديو

عرض برنامج "صباح العربية"، المذاع عبر فضائية "العربية"، تقريرا حول شركة "فيس بوك"، وما الذي تطمح إليه في المستقبل.



وأوضح التقرير أن موقع "فيس بوك" يطمح إلى قراءة أفكار مستخدميه، لافتا إلى أنه تم عقد صفقة تقدر بمليار دولار من خلال استحواذه على شركة "كونترول لابز" التي تطور برمجيات تتيح للمستخدم التحكم بالأجهزة المختلفة بمجرد التفكير بها.



ولفت التقرير إلى أن تكنولوجيا الشركة "فيس بوك" تعتمد على تطوير سوار إلكتروني يستطيع التعرف على الأوامر التى يفكر فيها المستخدم، والتى يرغب المستخدم من خلال الأجهزة الموجود حوله في تنفيذها، وكل ذلك من دون تحريك أصبع أو حتى إعطاء أى أوامر صوتية.



وأكد التقرير أن "فيس بوك" تطمح في أن تتطور في مراحل اللاحقة أجهزة ذكية قابلة للارتداء مثل نظارات الواقع المعزز من أجل التحكم بأجهزة الحاسوب من دون الضغط على لوحة تحكم، إذ تصبح الأفكار لوحة للسيطرة على الأجهزة المختلفة.