حولت صوته من محمد صلاح لـ ميسي.. مدرب السودان يفجر مفاجأة عن تزوير الفيفا

فجر المدرب الكرواتي زدرافكو زيمنوفيتش المدير الفنى لمنتخب السودان مفاجأة من العيار الثقيل عن نتائج تصويت جائزة الأفضل في عام 2019 THE BEST.



وقال مدرب السودان في تصريحات تلفزيونية أنه فؤجئ بان في القائمة يتواجد ان صوته متجه نحو ميسي، وهو عكس ما حدث في الحقيقة، لأنه صوت لصالح المحترف الدولي المصري محمد صلاح.



وقال مدرب السودان إن اختياراته كانت محمد صلاح ثم ساديو ماني ثم كيليان مبابي، وقمت بتصوير اختياراتي عبر هاتفي وتحملت توقيعي بجانب الأمين العام للأتحاد السوداني ولا أعرف ما حدث بعد ذلك".



وجاءت اختيارات مدرب السودان حسب وثيقة الفيفا التى أعلنها: ليونيل ميسي أولًا وفيرجيل فان ديك ثانيًا والسنغالي ساديو ماني ثالثا.



وتوج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019 للمرة السادسة في مسيرته.