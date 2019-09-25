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مرأة

فستان بـ كرانيش.. بسمة تتألق بـ الأسود فى مهرجان الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:26 م
بسمة
بسمة
قسم المرأة
شاركت الفنانة بسمة صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بإطلالة هادئة فى مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة.

وأطلت بسمة بـ فستان أسود مجسم يحمل قصة الكرانيش من الخلف بفتحة من القدم منسقة معه بورتفيه أسود، ولم تتكلف في اقتناء الأكسسوارات واكتفت بقرط رقيق وسلسلة وبعض الأساور الهادئة التي أضافت رونقًا لإطلالتها.

ووضعت بسمة ميك اب هادئا مناسبا لبشرتها ويليق مع إطلالتها مع أحمر شفاه باللون الروز، وكان شعرها مجمعا لأعلى ويأخذ شكلًا جذابًا مناسبا لظهورها الأنيق.
فستان بـ كرانيش.. بسمة تتألق بـ الأسود فى مهرجان الجونة
فستان بـ كرانيش.. بسمة تتألق بـ الأسود فى مهرجان الجونة
فستان بـ كرانيش.. بسمة تتألق بـ الأسود فى مهرجان الجونة

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