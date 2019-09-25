الأولى من اقتصاد ناشئ.. انتخاب كريستالينا جورجيفا رئيسة لصندوق النقد الدولي

أفادت وكالة "رويترز" بأن صندوق النقد الدولي انتخب اليوم الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا، مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، لتصبح أول رئيس للصندوق يأتي من اقتصاد ناشئ.





وكريستالينا جورجيفا، هي سياسية تنتمي ليمين الوسط نشأت في بلغاريا في ظل الحكم الشيوعي، وبنت لنفسها سمعة في أثناء عملها في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالعناد في إبداء الرأي والدفاع عن المساواة بين الجنسين والاضطلاع بدور قيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.





وشغلت كريستالينا جورجيفا قبل ترشحها منصب المديرة التنفيذية للبنك الدولي وكانت في إجازة من منصبها أثناء فترة الترشح لصندوق النقد.





وستواجه كريستالينا جورجيفا مجموعة من التحديات خلال رئاستها للصندوق، المقرض العالمي في أوقات الأزمات برأسمال تريليون دولار، من بينها التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



