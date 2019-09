فيفا يلوم اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح: لم تحتسب أصوات مصر لأسباب إدارية

أكد الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن عدم احتساب أصوات قائد المنتخب المصري ومديره الفني للتصويت على جائزة The Best جاء لأسباب إدارية.



وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي ، قائد فريق برشلونة الإسباني بجائزة The Best ، كأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2018-2019.



وقال مسئول بالإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في تصريحات صحفية :"لم يتم احتساب أصوات المدير الفني وقائد منتخب مصر (أحمد المحمدي)، بسبب أخطاء إدارية من الاتحاد المصري، قمنا بتنبيه الاتحاد المصري مرتين ولكنه لم يستجب، وقام بإرسال التعديلات التي طلبناها بعد يومين من انتهاء المهلة المحددة له."



وحصد محمد صلاح المركز الرابع في صراع الحصول على جائزة The best ، ولم يتم التصويت له من قبل الإتحاد المصري بسبب عدم احتساب أصوات قائد المنتخب ومديره الفني ، مما أثار غضب صلاح وجعله يحذف صفته كلاعب في المنتخب المصري من حسابه الشخصي على تويتر.