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رياضة

تدريبات علاجية لـ محمد عبد الغني.. وتأهيلية لـ زيزو وحسن في مران الزمالك

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:57 م
محمد عبدالغني
محمد عبدالغني
منتصر الرفاعي - ملك موسي
خضع محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبعض التدريبات العلاجية بصالة الجيمانيزيوم في النادي وذلك على هامش إقامة مران فريق الزمالك اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

كما خاض الثنائي محمود عبد العزيز ومحمد حسن لاعبا الفريق بعض التدريبات التأهيلية، وذلك بعد أنا غابا عن مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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