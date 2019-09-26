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تعليم

أكاديمية البحث العلمي عضوا في الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين بجنيف 

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:23 م
رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي
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أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين بجنيف انضمام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر كعضو رسمي للاتحاد حتي نهاية 2019 وستجدد سنويًا.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات العلمية المحلية والدولية التي تستهدف الباحثين والطلاب والمبتكرين خاصة والمجتمع بأثره عامة.

وتهدف هذه الفعاليات العلمية المحلية والدولية، لنشر ثقافة العلوم والابتكار في المجتمع وتشجيع المبتكرين ودعمهم ماليًا وفنيًا وخلق جيل من الشباب الطموح، وزرع روح التفوق والقيادة فيه ليقود نهضة هذه الأمة.

وكان من أهم هذه الفعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار والذي تنظمه الأكاديمية لمدة خمسة أعوام ماضية وبصدد الإعداد للنسخة السادسة، والتي ستقام الشهر القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية تُولى برامج الاستثمار في شباب الباحثين والمبتكرين من طلاب المدارس والجامعات وغيرهم اهتمامًا كبيرًا تنفيذًا لاستراتيجية الدولة، وذلك من خلال تبنيها وتشجيعها للابتكارات والاختراعات المصرية المتميزة ضمن نظام مؤسسي واضح ومعلن وشفاف.

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