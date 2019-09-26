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سيارات

سؤال وإجابة؟.. كيف تتعامل الجمارك مع سيارة موديل 2015 ومالكها اشتراها زيرو في 2017؟

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
جمارك السيارات
جمارك السيارات
صدى البلد
كيف تتعامل الجمارك مع سيارة موديل 2015 ولكن مالكها اشتراها زيرو في 2017؟
سؤال يتسآله الكثيرون من المهتمين بجمارك السيارات خاصة إذا كان واحدا ممن يمرون بهذه الحالة، لذا يريدون معرفة الإجابة.

وتكمن الإجابة في أنه لا يجوز الإفراج عن السيارة بالمنافذ الجمركية لأنه تم شرائها في غير سنة الموديل بالرغم من كونه المالك الأول، وذلك لفقدانه أحد الشروط الأساسية وهو أن يكون شراء السيارة في سنه الموديل.

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