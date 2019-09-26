الإسكان: تسليم عقود الوحدات السكنية لمستحقيها بمشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان.. التوسع فى تخصيص الأراضي الصناعية في المدينة لإتاحة الفرص الاستثمارية وتوفير فرص عمل

وزارة الإسكان تُسلم عقود الوحدات السكنية لمستحقيها بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بمدينة العاشر من رمضان

الانتهاء من تنفيذ 39980 وحدة سكنية وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 17180 وحدة أخرى

المدينة شهدت طفرة فى معدلات التسكين والإشغال.. و20 مليار جنيه حجم الاستثمار فى السنوات الـ5 الأخيرة

التوسع فى تخصيص الأراضي الصناعية بجميع أنواعها بالمدينة لإتاحة الفرص الاستثمارية وتوفير فرص عمل

وسط أجواء من الفرحة العارمة، سلم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفقة قيادات الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، عددًا من عقود الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" لمستحقيها، بمدينة العاشر من رمضان.وتفقد الوزير إحدى الوحدات التى تم تسليمها لمستحقيها.وأكد وزير الإسكان، أن مدينة العاشر من رمضان، شهدت فى الفترة الأخيرة طفرة فى معدلات التسكين والإشغال، بجانب تزايد الطلب على الأنشطة المختلفة.وقال إن المدينة تعد إحدى القلاع الصناعية، ونتوسع حاليًا فى تخصيص الأراضي الصناعية بجميع أنواعها، لإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص عمل لسكان المدينة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنمية المدن العمرانية الجديدة، ليس كمدن سكنية فقط، بل كمدن صناعية أيضًا.وأضاف وزير الإسكان: "بلغ حجم الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان منذ النشأة وحتى عام 2014، نحو 8.7 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمار بالمدينة منذ 2014 وحتى الآن، 20 مليار جنيه، مما يعكس حجم الجهد الكبير الذى نفذته الدولة خلال السنوات الـ5 الأخيرة".وأوضح أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، لا تكتفى بتنفيذ الوحدات السكنية فقط بمشروع الإسكان الاجتماعى، بل يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية المختلفة (تعليمية - صحية - رياضية - اجتماعية - وغيرها)، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، تليق بأهالينا.وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 39980 وحدة سكنية بـ"الإسكان الاجتماعى" بمدينة العاشر من رمضان، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 17180 وحدة أخرى بالمدينة، وتم تخصيص نحو 35 ألف وحدة للمواطنين.وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية المختلفة التى تم وجارٍ تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، خاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعى، قال المهندس خالد حسن محمد، رئيس جهاز تنمية المدينة، إنه فى مجال الخدمات التعليمية، جارٍ إنشاء 27 مدرسة، و13 حضانة، وجارٍ طرح تنفيذ 8 مدارس، و5 حضانات، بخلاف 8 مدارس، و8 حضانات، تم تسليمها إلى الجهات المختصة، وتشغيلها، وفى مجال الخدمات الصحية، جارٍ تنفيذ 11 مركزًا طبيًا، وجارٍ طرح تنفيذ 5 مراكز طبية، بخلاف 6 مراكز طبية، تم تسليمها إلى وزارة الصحة وتشغيلها.وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان: "فى مجال الخدمات، جارٍ تنفيذ 18 سوقًا تجارية، وجارٍ طرح تنفيذ 9 أسواق تجارية، بخلاف 15 سوقًا تجارية تم بيعها وتشغيلها، وفى مجال الخدمات الرياضية والثقافية، جارٍ تنفيذ نادٍ رياضي بمساحة 18 فدانًا بالمحور الشرقي بالمدينة، وتم تنفيذ نادٍ رياضي بمساحة 18 فدانًا بالمحور الغربي بالمدينة، وتم تشغيل مركزى شباب، وجارٍ طرح تنفيذ 5 مراكز شباب، ودارين للمناسبات بالمدينة، وفى مجال الخدمات العامة، جارٍ تنفيذ محطة أتوبيس إقليمية بوسط المدينة، وإدارة عامة للمرور ومحطة للفحص الفني، وقسم شرطة ثالث بالمدينة لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي الجديدة بالمرحلتين الثالثة والرابعة، وشهر عقاري، وجارٍ طرح قسم رابع لخدمة المناطق الصناعية الثقيلة، و7 نقاط إسعاف جديدة".