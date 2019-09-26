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مرأة

ياختي على الحلاوة... لطيفة تتألق بالأسود وشنطة سفر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:50 م
ياختي على الحلاوة...
ياختي على الحلاوة... لطيفة تتألق بالاسود وشنطة سفر
قسم المرأه
نشرت لطيفة صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "نستجرام"، بإطلالة جذابة.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلاً: "يا ختي على الحلاوة".

وظهرت لطيفة بتيشيرت أبيض وقميص أسود وبنطلون جينز أسود، منسقة معهم حزاما أنيقا، وحقيبة متوسطة الحجم، وانتعلت كوتشي باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، لم تضع لطيفة الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

ولم تتكلف لطيفة في ارتداء الإكسسورات واكتفت بساعة يد وبعض الأساور الرقيقة مع خاتم، مما أعطي رونقاً لإطلالتها.

وإليكم الصور التى توضح تفاصيل إطلالتها....

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