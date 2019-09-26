ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس الوزراء يعتمد تفعيل اللجنة المكلفة لتنفيذ خطة إعادة هيكلة قطاع البترول

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:03 م
صدى البلد
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على اعتماد وتفعيل دور اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلين عن وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية لتحقيق المستهدف من مجالات العمل المشترك في إطار دعم تنفيذ خطة إعادة هيكلة قطاع البترول.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 23/9/2019، والمتضمنة إقرار توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ليصبح بذلك عدد الكنائس والمباني التابعة التي تم توفيق أوضاعها 1171 كنيسة ومبنى تابعًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: تقنين أوضاع 88 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالي إلى 1109

الحكومة توافق على توفيق أوضاع 88 كنيسة ومبنى

إنفوجراف..المحصلة الأخيرة لملف توفيق أوضاع الكنائس

ترشيحاتنا

الكاف يعلن تغيير موعد كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً

تعليق مؤمن زكريا بعد عودته من الرحله العلاجية بـ ألمانيا

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت تعاني من سرطان الدماغ في مراحله الأولى

شاهد.. ما قاله محمد رمضان عن تكريمه بالجامعة الأمريكية

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

بعد عودته من ألمانيا.. أول تعليق من مؤمن زكريا عن تطورات حالته الصحية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح

بإطلالة أنثوية.. خطيبة محمود العسيلي تخطف الأنظار بعد احتضانه لها

بإطلالة صادمة.. ناهد السباعى تثير الجدل فى مهرجان الجونة