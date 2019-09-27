توريل بارك.. حديقة حيوان المنصورة في ثوب جديد

تعد حديقه الحيوان بالمنصورة من اهم أماكن التنزه وهى الوحيده بمحافظة الدقهلية ويتوافد عليها الالاف من أبناء الدقهلية والمحافظات الأخرى.



كانت تتميز بما لديها من حيوانات كالأسود والقرود والجمال وغيرها من الحيوانات وكان الأهالى يتوافدون عليها بصحبة أطفالهم بشكل كبير خاصه فى المواسم والأعياد.



ومنذ عدة سنوات أهملت بشكل ملحوظ وتم عقد العزم على تطويرها من قبل المسئولين ولكن ستعود بشكل جديد محلات للإيجار واسعار خياليه سيعلن عنها فى مزاد كبير.



عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا لاستعراض موقف مشروع توريل بارك بحديقة الحيوان بالمنصورة بحضور الدكتورة مايسه عبد العزيز استشاري الهيئة العربية للتصنيع والمهندس حسام الشواف مدير عام التسويق، حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة.



وأكد ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، وقال إن المحافظة تلتزم دائما بما اتفقت عليه من عقود لان الوقت له أهمية كبرى في انجاز المشروعات .



ووجه محافظ الدقهلية شركة الكهرباء بالتنسيق مع حي شرق المنصورة بنقل محولي كهرباء بالحديقة ومحيطها لإحدى الغرف التي تم بنائها وإزالة كافة المعوقات أمام التنفيذ.