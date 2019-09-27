Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توريل بارك.. حديقة حيوان المنصورة في ثوب جديد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:08 ص
حديقة حيوان المنصورة
حديقة حيوان المنصورة
Advertisements
همت الحسينى
تعد حديقه الحيوان بالمنصورة من اهم أماكن التنزه وهى الوحيده بمحافظة الدقهلية ويتوافد عليها الالاف من أبناء الدقهلية والمحافظات الأخرى.

كانت تتميز بما لديها من حيوانات كالأسود والقرود والجمال وغيرها من الحيوانات وكان الأهالى يتوافدون عليها بصحبة أطفالهم بشكل كبير خاصه فى المواسم والأعياد.

ومنذ عدة سنوات أهملت بشكل ملحوظ وتم عقد العزم على تطويرها من قبل المسئولين ولكن ستعود بشكل جديد محلات للإيجار واسعار خياليه سيعلن عنها فى مزاد كبير.

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا لاستعراض موقف مشروع توريل بارك بحديقة الحيوان بالمنصورة بحضور الدكتورة مايسه عبد العزيز استشاري الهيئة العربية للتصنيع والمهندس حسام الشواف مدير عام التسويق، حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة.

وأكد ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، وقال إن المحافظة تلتزم دائما بما اتفقت عليه من عقود لان الوقت له أهمية كبرى في انجاز المشروعات .

ووجه محافظ الدقهلية شركة الكهرباء بالتنسيق مع حي شرق المنصورة بنقل محولي كهرباء بالحديقة ومحيطها لإحدى الغرف التي تم بنائها وإزالة كافة المعوقات أمام التنفيذ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: المنصورة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك..صور

فى اليوم الثانى لعيد الاضحى.. أبناء الدقهلية يتوافدون على الحدائق ودور السينما

ترشيحاتنا

الطبيب الألماني يكشف موعد تشخيص حالة مؤمن زكريا ومدة العلاج

اخبار الفن.. هنا الزاهد تجري عملية جراحية.. شيرين رضا ترقص على يوم تلات بـ حفل عمرو دياب

خالد بيومي يفتح النار على مدرب العربي الكويتي عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري

سيف زاهر يوجه رسالة لـ محمد صلاح بشأن دعوة هنا جودة له.. فيديو

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. معاش إضافي في هذه الحالات

سفير مصر السابق بـ أنقرة يكشف سبب تصريحات أردوغان المستفزة ضد القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أسود .. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

بملابس جريئة .. ملكة جمال مصر تخطف الأنظار في الجونة

بـ بنطلون أبيض وتى شيرت بالترتر.. ليلى علوى تستعرض جمالها برفقة إلهام شاهين