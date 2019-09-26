كاميرات المراقبة تفضح سرقة منتقبة لـ رضيعة بمستشفى أسيوط الجامعي.. تفاصيل

نجحت كاميرات المراقبة بمستشفي صحة المرأة بمستشفيات جامعة أسيوط في تحديد شخصية سيدة منتقبة قامت باختطاف طفلة حديثة الولاده من والدتها بالمستشفى وتمكنت اجهزة الامن من اعادتها.



وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إن مستشفى صحة المرأة الجامعى شهد واقعة اختطاف طفلة رضيعة بعد تسليمها لوالدتها عن طريق امرأة منتقبة عرضت عليها المساعدة فى حمل إحدى الطفلتين التوائم المصاحبين للأم وهو ما أعقبه قيام المرأة باختطاف الطفلة فى غفلة من الأم.



قابلت إدارة الجامعة الجريمة بسرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة والعاجلة بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة من أجل العمل على تحديد شخصية الخاطفة وعودة الطفلة والعثور على الطفلة وهو ما تم بالفعل عن طريق تفريغ كاميرات التصوير ، مشيدًا بمجهود رجال الأمن وتعاملهم مع الواقعة بكل جدية واهتمام مما ساهم فى سرعة حل القضية وتسليم الطفلة لأسرتها.



