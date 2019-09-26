البنتاجون: سنرسل 200 جندي ومعدات عسكرية إلى السعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة سترسل 200 جندي ومعدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس/ - إنه في ضوء الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية، وبناء على دعوتها، فإن وزير الدفاع مارك إسبر أعلن أن الولايات المتحدة ستنشر معدات في المملكة السعودية"، موضحا أن المعدات تشمل بطارية باتريوت واحدة، وأربعة أنظمة رادار وما يقارب 200 من أفراد الدعم العسكرية.



وأضاف أن هذا النشر سيزيد من الدفاع الجوي والصاروخي ويعزز وجودا مهما بالفعل للقوات الأمريكية في المنطقة.



وأوضح أن وزير الدفاع وافق على وضع مزيد من القوات تحت "أوامر الاستعداد للانتشار"، على الرغم من أن قرار نشر هؤلاء لم يتخذ بعد إلا أنهم سيحتفظون بوضع جهوزية مرتفع.



ولفت إلى أن هذه الخطوات دليل على التزام واشنطن تجاه الشركاء الإقليميين، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتأتي بعد تواصل كبير مع الشركاء في المنطقة وحول العالم.