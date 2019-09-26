مينا مسعود عن نجاح فيلم علاء الدين: كنت واثق والمخرج مكنش مصدق.. فيديو

قال النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، إنه سافر إلى كندا وهو طفل صغير، معقبا: «سافرت وأنا عندي 3 سنين ونصف».



وأضاف "مينا مسعود"، خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «مكنتش قلقان من التمثيل في فيلم علاء الدين علشان قبل فيلم علاء الدين كنت بمثل كتير».



وأشار: «كنت بهزر مع المخرج ومنتجي فيلم علاء الدين وأقولهم الفيلم هيعمل مليار دولار، وهما مصدقوش»، متابعا: «كنت واثق من نجاح فيلم علاء الدين».



وأوضح: «الغناء من أصعب الأشياء اللي قابلتني في الفيلم علشان مش متعود على الغناء»، موضحا: «اضطريت أني ألعب جيم قبل ما أمثل الدور علشان جسمي يتحسن».

