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توك شو

مينا مسعود عن نجاح فيلم علاء الدين: كنت واثق والمخرج مكنش مصدق.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:38 م
مينا مسعود، بطل فيلم
مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"
محمد القاضي
قال النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، إنه سافر إلى كندا وهو طفل صغير، معقبا: «سافرت وأنا عندي 3 سنين ونصف».

وأضاف "مينا مسعود"، خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «مكنتش قلقان من التمثيل في فيلم علاء الدين علشان قبل فيلم علاء الدين كنت بمثل كتير».

وأشار: «كنت بهزر مع المخرج ومنتجي فيلم علاء الدين وأقولهم الفيلم هيعمل مليار دولار، وهما مصدقوش»، متابعا: «كنت واثق من نجاح فيلم علاء الدين».

وأوضح: «الغناء من أصعب الأشياء اللي قابلتني في الفيلم علشان مش متعود على الغناء»، موضحا: «اضطريت أني ألعب جيم قبل ما أمثل الدور علشان جسمي يتحسن».

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