عمرو أديب يكشف كذبة جديدة للإخوان .. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك كذبة فاجرة نشرت من قبل الجماعات الإرهابية، معلقًا فيه ناس بتصدق تلك الشائعات.



وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة« إم بي سي مصر» أن هناك اتصالات تأتي له من المصريين الموجودين فى الخارج يتساءلون عما يحدث فى مصر بسبب الكذب الذي ينشر.



وكشف أن هناك تحذيرا مزيفا منشورا على السوشيال ميديا، معلقًا :" هل يوجد ضابط بالمخابرات يكتب بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي ويكتب اسمه ويكتب المخابرات، وأن المخابرات لا ترسل أى رسائل للناس، وما يتم نشره غير صحيح".



وتابع أن البيان المضروب مكتوب به: " بناء على التعليمات من قبل رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية، ممنوع منعا باتا نزول الأحزاب والأفراد لأي سبب من الأسباب، حتى لا يختلط المتآمرين بالخونة والجماهير".



وأكد عمرو أديب:" اللي عايز ينزل ينزل، مافيش دولة قالت لحد حاجة، انزل انت واهلك وانبسط واستمتع".

