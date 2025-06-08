بالصور.. ياسمينا العبد تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة ياسمينا العبد بصور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

و ظهرت ياسمينا العبد و هي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جذابه بفستان ازرق و اعتمدت علي ميك اب بسيط و تاركا شعرها مسدلا كتبت ياسمينا العبد

اشعر بالحب شكرا للجميع على التهنئة بعيد ميلادي .

يذكر أن ياسمينا العبد تألقت في مسلسل لام الشمسية في رمضان 2025



مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد كبير من الفنانين.