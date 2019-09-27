بفستان أخضر أنيق ... منى زكي تخطف الأنظار في الجونة .. صور

نشرت الفنانة منى زكى صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا لها خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.تألقت منى زكى بإطلالة جذابة، مرتدية فستان طويل باللون الأخضر الغامق، و تميز التصميم بأنه مصنوع من القماش المنقوش بالورود، كما أتسم بأكمامه الغير تقليدية.ومن الناحية الجمالية، أعتمدت " زكى" على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية.