بفستان أخضر أنيق ... منى زكي تخطف الأنظار في الجونة .. صور

UNICEF and GFF believe in the power of cinema to bring a positive change to the lives of millions of children, and so do I. As @unicef.egypt Goodwill Ambassador, I was excited to be part of the festival this year to witness the agreement between UNICEF and @elgounafilmfestivalofficial, especially that it also comes on the occasion of the 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. #ForEveryChild #UNICEFxGFF يونيسف ومهرجان الجونة السنيمائي بيؤمنوا بإن السنيما قادرة على إنها تعمل تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال، وأنا كمان مؤمنة بكده. كسفيرة نوايا حسنة ليونيسف مصر، أنا كنت متحمسة إني جزء من المهرجان السنة دي علشان أشهد الاتفاقية بين يونيسف ومهرجان الجونة السنيمائي خصوصًا إن السنة دي كمان هي السنة ال٣٠ على اتفاقية حقوق الطفل. #لكل_طفل