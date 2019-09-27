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مرأة

بفستان أخضر أنيق ... منى زكي تخطف الأنظار في الجونة .. صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:48 ص
منى زكى
منى زكى
هاجر هانئ
نشرت الفنانة منى زكى صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا لها خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.

تألقت منى زكى بإطلالة جذابة، مرتدية فستان طويل باللون الأخضر الغامق، و تميز التصميم بأنه مصنوع من القماش المنقوش بالورود، كما أتسم بأكمامه الغير تقليدية.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت " زكى" على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية.

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UNICEF and GFF believe in the power of cinema to bring a positive change to the lives of millions of children, and so do I. As @unicef.egypt Goodwill Ambassador, I was excited to be part of the festival this year to witness the agreement between UNICEF and @elgounafilmfestivalofficial, especially that it also comes on the occasion of the 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. #ForEveryChild #UNICEFxGFF يونيسف ومهرجان الجونة السنيمائي بيؤمنوا بإن السنيما قادرة على إنها تعمل تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال، وأنا كمان مؤمنة بكده. كسفيرة نوايا حسنة ليونيسف مصر، أنا كنت متحمسة إني جزء من المهرجان السنة دي علشان أشهد الاتفاقية بين يونيسف ومهرجان الجونة السنيمائي خصوصًا إن السنة دي كمان هي السنة ال٣٠ على اتفاقية حقوق الطفل. #لكل_طفل Stylist @maigalal Dress by the outstanding @ramialaliofficial Jewellery @egyptgold.eg Make up @sorayashawky Hair @ashour_201__hair_styilst

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