علامات مبكرة تنذر بإصابة طفلك بالنوع ٢ من مرض السكري.. احذريها

أكدت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة بريستول، أن العلامات المبكرة لمرض السكري من النوع 2 في مرحلة البلوغ، يمكن رؤيتها عند الأطفال عند سن الثامنة.



وقام العلماء بتحليل 4000 شخص كان لديهم خطر وراثي للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، وتتبعهم من سن الثامنة حتى بلوغهم سن 25 عاما.



وقد وجدوا أن الأطفال الذين كان لديهم مستويات عالية من الكوليسترول، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني فيما بعد وخلال مرحلة البلوغ، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



توصل الباحثون الذين قاموا بالدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا، يمكنها ان تحدد ما ان كان هذا الطفل معرض للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني فيما بعد أم لا، وذلك من خلال قياس مستويات الكولسترول العالية في أجسامهم.



غالبًا ما يتم تشخيص مرض السكري من النوع 2 في منتصف العمر أو بعده، إذا كانت الأعراض تتطور ببطء على مدى سنوات عديدة، ويتزايد معدل انتشار الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني بين الأطفال بسرعة في جميع أنحاء العالم، حيث تضاعفت حالات الإصابة بأكثر من أربعة أضعاف في السنوات الـ 35 الماضية.



ومن ابرز اسباب الاصابة بمرض السكري من النوع 2، هو تعرض أحد أفراد العائلة للإصابة ، وهو ما يجعل الأمر ينتقل وراثيا بشكل طبيعي عبر الجينات الوراثية، حيث ان هناك أنواع من الحمض النووي والتي يُعتقد أنها تلعب دورًا في ما إذا كان شخص ما سيصاب أو لا يصاب بمرض السكري من النوع الثاني.



ومن أبرز العلامات المبادرة التي تشير بإصابة الأطفال فيما بعد بمرض السكري من النوع الثاني، هو عدم الالتزام اختيارات نمط حياة صحي، واكتساب الوزن الزائد، والمعاناة من السدة، والشعور الدائم بالخمول.



وقال الدكتور جوشوا بيل ، الذي شارك في قيادة البحث، إنه ألمر رائع بإن يمكننا أن نرى علامات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عند الاطفال عبر الدم، وذلك قبل حوالي 50 عامًا من تشخيصه.



ويمكن السيطرة على الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني لدى الأطفال في مرحلة مبكرة، وذلك عبر الحفاظ على وزن صحي، وتناول الطعام بشكل جيد والحفاظ على اتباع نظام حياة صحي، وممارسة الرياضة.