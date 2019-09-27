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أخبار البلد

الأوقاف: اتباع جماعات الشر والضلال والتستر على أي من عناصرها خيانة للدين والوطن

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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أ ش أ
شددت وزارة الأوقاف على أن إتباع الجماعات الضالة المنحرفة خيانة للدين والوطن لأن الدين والوطن كليهما لا يقران الفساد ولا الإفساد ولا التخريب ومحاولات هدم الأوطان.

وأوضحت الوزارة ، في بيان مساء اليوم ، أن هذه الجماعات الضالة قد وقعت في براثن الخيانة والعمالة من جهة واحترفت الكذب والافتراء والعمل على بث الشائعات وترويجها ظلما وزورا من جهة أخرى ، مما يتطلب منا جميعا التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه هذه الجماعات المارقة ، وبيان زيفها وزيغها وإفكها وبهتانها ، وتعريتها أمام العالم أجمع.

وأكدت أن التستر على أي شخص مجرم من دعاة التخريب مشاركة في التخريب والإفساد من جهة وخيانة للدين والوطن من جهة أخرى ، فجماعات التطرّف والإرهاب والإفساد والتخريب أين حلت لا تأتي بخير ، وهي عبء على الدين والوطن.
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