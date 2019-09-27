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توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي يستمع جيدا للمواطنين.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:56 م
صدى البلد
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أيمن سيد
قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمع جيدا للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع الامور المادية مثل الأجور والمعاشات ستزيد مرة أخرى.

وناشد أحمد موسى خلال تغطية خاصة على قناة صدى البلد، وزير التموين، مراجعة المحذوفين من بطاقات التموين ايا كانت الأعداد.

وتابع بقوله إن أهالي القرى طيبون للغاية ولديهم ثقة فى الدولة المصرية، مشيرا الى ان الشعب المصري هو الموجود الآن فى الشارع لمواجهة الكذب وتدليس جماعة الاخوان الارهابية.

ولفت إلى أن الشعب المصري يستحق الاحترام، تعقيبا على نزول المصريين للشارع واحتشادهم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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