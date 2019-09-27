Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:35 م
مظاهرات في الشيخ
مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس
Advertisements
خرج مواطنو الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في مظاهرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة.

وندد المتظاهرون بدعوات التحريض ضد مصر الداعية للخروج في مظاهرات ضد الدولة، مؤكدين أنها دعوات صادرة من قبل أفراد وجماعات يحملون مخططات خارجية وأجندات تخريبية لوقف عجلة التنمية والاستقرار والأمن في البلاد.

وأعلن مواطنو الشيخ زويد تبرؤهم من المدعو مسعد أبو فجر الذي خرج بدعوات تحريضية ضد الدولة، مطالبين السلطات بضرورة القبض عليه ومحاكمته.

مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور
مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور
مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور
مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور
مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور
مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور
مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور
مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور
مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهادات عن اقتحام الحدود الشرقية.. النيابة العامة: الإخوان لا يهمهم الوطن لأن لهم آخر ينتمون إليه.. وكلمات نارية لـ حبيب العادلي وحسن عبدالرحمن ووكيل السجون المركزية الأسبق

آلاف اليمنيين يتظاهرون في تعز ضد مخططات الإخوان الإرهابية الخبيثة

حكمت المحكمة.. التفاصيل الكاملة في قضية اقتحام الحدود الشرقية

دعوات مشبوهة .. حزب التجمع يرفض مظاهرات تدعمها قطر وتركيا والجماعة الإرهابية.. ويؤكد: الدولة الوطنية تواجه أعداءها

المئات يتجمهرون أمام المنصة تأييدا للرئيس السيسى.. فيديو وصور

رافعين أعلام مصر .. تزايد أعداد مؤيدى الرئيس أمام المنصة .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان بالدوري المصري

رسميا.. إقامة لقاء الزمالك وجينراسيون السنغالى ببرج العرب الأحد

رافعين أعلام مصر .. مسيرات حاشدة لعمال سيراميكا كليوباترا بالسويس تأييدا للرئيس السيسي .. فيديو وصور

بنحبك يا ريس.. مظاهرة فى حب الرئيس السيسى أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو

أحمد موسى يشكر الجماعات الإرهابية على الهواء لهذا السبب.. فيديو

فيديو لـ حكم مباراة سكران يثير الضجة على مواقع التواصل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحبك يا ريس.. مظاهرة فى حب الرئيس السيسى أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو

مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور

شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر