مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور

خرج مواطنو الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في مظاهرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة.



وندد المتظاهرون بدعوات التحريض ضد مصر الداعية للخروج في مظاهرات ضد الدولة، مؤكدين أنها دعوات صادرة من قبل أفراد وجماعات يحملون مخططات خارجية وأجندات تخريبية لوقف عجلة التنمية والاستقرار والأمن في البلاد.



وأعلن مواطنو الشيخ زويد تبرؤهم من المدعو مسعد أبو فجر الذي خرج بدعوات تحريضية ضد الدولة، مطالبين السلطات بضرورة القبض عليه ومحاكمته.



