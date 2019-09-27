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ضياء رشوان: المصريون يعادون كل من يحاول تغيير مصر من الخارج

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:58 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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عمرو ممدوح
وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كلمة للإخوان خارج مصر، قائلا: "اللي بيخرج من مصر مابيرجعلهاش، وماحدش بيغير مصر من الخارج".

وأضاف رشوان، في حواره على فضائية «اكسترا نيوز» أن من خرج من مصر واعتبر النظام السياسي هدفا، فيعتبره المصريون عدوا، مشيرا إلى أن مصر تسير على هذا النهج على مدار تاريخها.

وأوضح نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر لا يحدث تغيير فيها من خارج مصر على مدار التاريخ، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد قيادة تغيير مصر من الخارج.
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