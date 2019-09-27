اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

حسم اتحاد الكرة الجدل حول مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي والتي ستقام في اياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.



وأكد الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري ان المباراة ستقام يوم الاحد الساعة الثامنة مساءً باستاد الجيش ببرج العرب.



وكان هناك ازمة حول مكان اقامة المباراة حيث يؤكد بطل السنغال أنه متمسك باقامتها في بتروسبورت، بينما يؤكد نادي الزمالك أنه اتفق مع الاتحاد الأفريقي على أن يتم نقل المباراة إلى برج العرب.



وأكد تالا قال المتحدث الرسمي بإسم جينيراسيون فوت أن فريقه لن يتحرك من القاهرة ولن يلعب المباراة على أرضية ملعب برج العرب، مؤكدًا أنه يتواصل مع السنغالية فاطمة سامورا مسئولة الكاف والفيفا للوصول إلى حل في تلك الأزمة كما أنه متمسك في خوض المباراة بالقاهرة وفي الميعاد المحدد.

