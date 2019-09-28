Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز إخراج الزكاة لأخٍ مُسن لا يعمل؟.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:04 ص
هل يجوز إخراج الزكاة
هل يجوز إخراج الزكاة لأخٍ مُسن وبلا عمل؟
Advertisements
القسم الديني
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائزة ولا بأس بها.


أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فى فتوى حول جواز قيام الأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.

كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.

وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز التصدق على الأخت المُطلقة ومساعدتها من مال الزكاة

اسأل المفتي.. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ

اخراج زكاة المال للغارمين وللاخت المطلقة .. تعرف على ضوابطهما

فتاوى تشغل الأذهان.. الافتاء توضح حكم المماطلة فى سداد الدين.. وتعرف على ضوابط إخراج زكاة المال للغارمين وللاخت المطلقة ..حكم الصلاة في مساجد بها أضرحة

هل يجوز إخراج الصدقة للأخت والوالدين؟ مجمع البحوث يجيب

هل يجوز للأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها

جنة طفلة شيبت العرب .. خالها اغتصبها وجدتها حرقت أعضاءها التناسلية

محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم.. فيديو

كاف يكشف تفاصيل جديدة تبرئ الزمالك فى أزمة مباراة بطل السنغال

مكتوبة بخط يد محمد بديع.. قيادي إخواني يفضح خطة الإخوان على الهواء.. فيديو

اخبار الرياضة.. هدية من تركي ال الشيخ لـ منتخب مصر.. كاف يغرم نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10

25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي

ماراثون الشياكة.. 50 صورة من حفل ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟