Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت.. وقناة مصرية تنقلها

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابوعلم
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثامنة من مساء غد باستاد الجيش المصري ببرج العرب مع كانو سبورت في إياب دور الــ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق قائمة الفريق لتلك المباراة التي ضمت شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.

وطبقًا لعضو بالجهاز الفني فان التشكيل الأقرب لتفكير فايلر لتلك المواجهة هو شريف إكرامي لحراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمود وحيد وعمرو السولية وحسام عاشور (حمدي فتحي) ووليد سليمان وأحمد الشيخ وحسين الشحات ووليد ازارو( صلاح محسن).

وتقام المباراة مساء اليوم بإستاد الجيش المصري ببرج العرب في الثامنه مساء وتنقلها قناة اون سبورت علي الهواء مباشرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يعسكر في وقفة العيد استعدادا لــــ اطلع بره

شاهد.. بعثة الأهلي تصل إلى معسكر برج العرب استعدادا لـ اطلع بره

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر

استبعاد صالح جمعة ومعلول .. مفاجآت قوية فى قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

بعد أزمة التصويت.. حسام البدري يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. فيديو

برفقة زوجها.. داليا البحيرى تخطف الأنظار فى ختام مهرجان الجونة

بإطلالة جريئة.. منة فضالي تتحدى نجمات الجونة

كاف يكشف تفاصيل جديدة تبرئ الزمالك فى أزمة مباراة بطل السنغال

على رأسهم نجوم الفريق.. رئيس الأهلي يقطع الطريق على مخطط الإطاحة بالكبار

الرئيس السيسي ينعى شهداء القوات المسلحة: معركتنا مع الإرهاب لن تنتهي بدون إرادة شعبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10

25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي