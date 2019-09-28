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رياضة

صدمة في الأهلي من وعود هذا اللاعب !!

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:20 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
أثار استبعاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لصالح جمعة لاعب الوسط من قائمة الفريق التي ستواجه كانو سبورت مساء اليوم حالة من الغموض الشديد على موقف اللاعب والتزامه في الفترة الأخيرة خاصة بعد تغيبه عن مران المستبعدين من رحلة الإسكندرية والذي قاده سامي قمصان باستاد مختار التتش صباح أمس.

وأبدى المدرب السويسري – حسب مصادر من داخل الجهاز الفني- استيائه من الحالة البدنية والفنية لصالح جمعة رغم إمكانياته العالية ، وعاد صالح جمعة من جديد ليكون اللغز المحير داخل الفريق خاصة أن مسئولي النادي ضحوا بأحد اهم المواهب وتم بيعه بشكل نهائي الي الجونة  بسبب تعهده بالالتزام وهو وأحمد حمدي ولكنه صدم الجهاز الفني ورئيس النادي محمود الخطيب بشكل شخصي الذي راهن عليه حيث عقد جلسة معه الموسم الماضي .

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي مع كانو سبورت في الثامنة من مساء اليوم بإستاد الجيش المصري ببرج العرب في إياب دور ال٣٢ لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق قائمة الفريق لتلك المباراة التي ضمت شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.

وطبقًا لعضو بالجهاز الفني فان التشكيل الأقرب لتفكير فايلر لتلك المواجهة هو شريف إكرامي لحراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمود وحيد وعمرو السولية وحسام عاشور ( حمدي فتحي) ووليد سليمان واحمد الشيخ وحسين الشحات ووليد ازارو( صلاح محسن) .

وتغيب صالح جمعة عن مران الغائبين عن المعسكر بعد حصوله على أذن ، وكان سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني قد قاد مران الغائبين عن المعسكر والذي شهد مشاركة كل من سعد سمير وعلي معلول ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق وجيرالدو وحسين السيد.
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