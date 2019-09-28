مفاجأة .. ليفربول يواجه عقوبة الاستبعاد من كأس الرابطة الإنجليزية

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي خطر الاستبعاد من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بسبب الدفع بلاعب لا يحق له المشاركة أمام ميتلون كينز، في الدور الثالث من البطولة.



وتأهل ليفربول إلى الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على ميلتون كينز، بهدفين دون رد.



وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، أن ليفربول يواجه شبح الاستبعاد من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بسبب إشراك لاعبن لا يحق له خوض المباراة.



وشهدت تشكيلة ليفربول أمام ميتون كينز، ظهور 5 لاعبيين لأول مرة مع الفريق الأول، وهم كيلير وبريستر وهارفي إيليوت، وفان دين بيرج وهيربي كين.



وكان فريق سندرلاند تعرض لواقعة مماثلة في عام 2014، وقام بإشراك لاعبه جي دونج، قبل وصول بطاقته الدولية من ألمانيا، مما أدي لإقصاء الفريق من البطولة.



ويستعد ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.



