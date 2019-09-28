حصريا لأول مرة.. فيلم الممر من دور العرض إلى watch It

يعرض تطبيق «watch It» حصريا لأول مرة فليم «الممر» من دور العرض إلى «watch It»، وتستعد المنصة لطرح مجموعة منتقاة من أقوى الأفلام والمسرحيات من دور العرض في خطوة غير مسبوقة بالعالم العربي؛ تمهيدًا لعرض الإنتاجات الخاصة بالمنصة.



ويناقش فيلم الممر المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة.



وأطلقت شركة الماسة للإنتاج الفني فيلم الممر في الإمارات، الأردن ولبنان، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في باقي الدول العربية، حيث تم الاتفاق مع مصر للطيران لتكون الناقل الرسمي للجولة العالمية للفيلم.



فيلم الممر تم تصويره على مدار 3 أشهر، وبنت شركة الإنتاج ديكوراته بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة التي يدور حولها العمل.



يذكر أن منصة watch it قامت مؤخرا بعمل تأمين شامل للمنصة بعدما تعرضت لمحاولات من بعض القراصنة لكسر أمن المنصة وذلك فى الأيام الأولى للانطلاق التجريبي فى مايو الماضى.



وفي إطار استخدام أحدث التكنولوجيات، بدأت منصة watch it توفير خدمة المشاهدة بتقنية Ultra HD – 4k ويمكن حاليا مشاهدة بعض الأفلام بنفس التقنية مثل فيلم "واحد صفر" , وفيلم " حب البنات". وتوفر المنصة للمشتركين إمكانية المشاهدة غير المحدودة عبر الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال اشتراكات يمكن دفعها عبر وسائل الدفع النقدى و الألكترونى المختلفة سنوية والسنوية عبر وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الائتمان من فيزا أو المحافظ الإلكترونية أو نقدًا عن طريق خدمات شبكة فوري.

