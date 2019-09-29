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برلمان

برلماني: 6 قوانين على أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب الدكتور ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن هناك حزمة من القوانين على أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل فى قانون انتخابات مجلس الشيوخ و انتخابات مجلس النواب والإدارة المحلية و الضرائب والجمارك والإيجار القديم لغير الغرض السكنى.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا كلجنة خطة وموازنة لدينا أكثر من 20 قانون خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان ، من بينهم قانون الجمارك والضرائب.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة يوم الثلاثاء المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغت نحو 1701 مادة.
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