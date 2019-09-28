رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ أبو العينين: سأعقد اجتماعا ثلاثيا بين مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة سد النهضة

أكد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه ليس من حق أي دولة أن تمنع المياه أو تنقض اتفاقياتها مع دولة أخري حتي فى حالة الحرب بين الدولتين، فالمياه حق من حقوق الإنسان، معتبرا أن أزمة سد النهضة تكمن فى أثيوبيا «دولة المنبع» وأن المشكلة يجب أن تحل عن طريق التفاوض .



وأوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال لقائه رجل الاعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الاورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الاوروبي – وعدد من أعضاء البرلمان الأورومتوسطي أن حل أزمة سد النهضة ستكون أول اهتماماته خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتدخل بشكل سريع ويعقد اجتماعا مع الأطراف الثلاثة «مصر والسودان وأثيوبيا» للوصول إلى حل دبلوماسي لتلك الأزمة .



وخلال اللقاء ناقش محمد أبو العينين حديث الرئيس السيسي عن أزمة سد النهضة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحذيره من خطورة الأزمة على المنطقة، ومدي تأثير السد على مصر وتعنت أديس أبابا فى التعامل مع تلك الأزمة .



وأكد أبو العينين لـ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الرئيس السيسي استعرض أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولي لخطورتها على المنطقة وكذلك للتدخل وحل الأزمة سياسيا عبر التفاوض بشكل سلمي يحفظ حقوق مصر فى حصتها بمياه النيل وكذلك الحق المشروع لأثيوبيا فى التنمية، وجاء ذلك لحرص الرئيس السيسي على العلاقات القوية بين دول القارة، فالموقف الأثيوبي تجاه الأزمة يعد تعدي على القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه وبدول حوض النيل .



وأضاف أبو العينين أن مصر ليست ضد اثيوبيا فى بناء سد النهضة وأن الرئيس السيسي مهتم للغاية باستمرار ودعم قوة العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، والتعاون سويا كأبناء قارة واحدة من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء وأبنائها، وأن الرئيس السيسي بذل جهدًا كبيرًا وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الحالية منذ توليه رئاسة الأتحاد الأفريقي، وذلك سواء فى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، أو رسم الرؤي للقارة السمراء لتحقيق تقدمًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، وأنه كان خير سفيرًا وممثلا للقارة الأفريقية فى المؤتمرات والمحافل الدولية الهامة فى قمة العشرين، وقمة الدول الصناعية السبع الكبري «جي 7» و مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا «تيكاد7 » حيث استطاع أن يعبر عن آمال وطموحات القارة الأفريقية وأن يصل بصوت أبنائها إلى العالم .



وأوضح أبو العينين لـ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الرئيس السيسي يعتز بأفريقيا وشعوبها ويريد تحقيق طفرة كبيرة فى القارة السمراء وأن تتحول إلى قارة عظمي متقدمة بثرواتها الهائلة وبأيدي أبنائها .



وأضاف أبو العينين أن مشكلة أزمة سد النهضة تؤرق الشعب المصري، وأن الرئيس السيسي أكدأن مصر ليست ضد أثيوبيا فى أن تحلم بالتنمية، ولكننا نتحدث عن حقوقنا التاريخية، والتي لا يجب أن تنخفض نهائيا، فعندما تم توقيع اتفاقية تنظيم المياه بين دول حوص النيل منذ أكثر من 100 عام كان الشعب المصري وقتها عدد سكانه 20 مليون نسمة فقط، وكنا نحصل على 55 مليار متر مكعب مياه، اليوم .. نحن أكثر من 107 ملايين نسمة، والمفترض أن كمية المياه تزيد ولا تقل، وعلى العكس نجد اليوم الجانب الأثيوبي يصر على موقفه ولا يحترم الاتفاقيات التي توقع أو البرامج التي يتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث ويخلف ما يتفق عليه، ولا يلتزم بأي شىء ويصعد من تلك الأزمة .



وأوضح أبو العينين أن دخول إثيوبيا حاليًا مرحلة ملء السد بشكل أحادي دون وجود اتفاقيات وإطار تنظيمي لتلك المرحلة بمشاركة الدول الثلاثة «مصر والسودان وأثيوبيا» مؤشر خطر، يعني تقليل كمية المياه التي تصل إلينا، وتعطيش المواطن المصري، وتدمير الرقعة الزراعية، والتأثير على انتاج الكهرباء، وهذا الأمر سيحدث مخاطر كثيرة بالنسبة لمصر، ومياه النيل بالنسبة لنا آمن قومي «مسألة حياة أو موت».

