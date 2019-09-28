اتحاد الكرة يطالب نادي الأهلي والزمالك بالمشاركة فى دورى الصالات

طالبت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات أندية الأهلي والزمالك من أجل المشاركة فى دورى كرة الصالات.





جاء ذلك فى إطار حرص الدكتورة سحر عبد الحق على إعداد دراسة من أجل تطوير مسابقة دورى كرة الصالات التى تقتصر المشاركة خلاله على 10 أندية فقط.





وتسعى الدكتورة سحر عبد الحق توسيع قاعدة الممارسة للعبة كرة الصالات بين صفوف الأندية المصرية من أجل استفادة المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها خلال الفترة القادمة.



