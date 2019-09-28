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رياضة

اتحاد الكرة يطالب نادي الأهلي والزمالك بالمشاركة فى دورى الصالات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:38 م
الدكتورة سحر عبدالحق
الدكتورة سحر عبدالحق وهشام صالح
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يسري غازي
طالبت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات أندية الأهلي والزمالك من أجل المشاركة فى دورى كرة الصالات.

جاء ذلك فى إطار حرص الدكتورة سحر عبد الحق على إعداد دراسة من أجل تطوير مسابقة دورى كرة الصالات التى تقتصر المشاركة خلاله على 10 أندية فقط.

وتسعى الدكتورة سحر عبد الحق توسيع قاعدة الممارسة للعبة كرة الصالات بين صفوف الأندية المصرية من أجل استفادة المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها خلال الفترة القادمة.

يذكر أن منتخب مصر لكرة الصالات سوف يخوض مباراة ودية مع أرمينيا في نوفمبر المقبل استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا القادمة.
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