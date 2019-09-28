Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:55 م
لحظة خروج جثمان الطفلة
لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من المشرحة
Advertisements
همت الحسينى
تسلمت أسرة الطفلة جنة محمد سمير 5 أعوام ضحية تعذيب جدتها الجثة من مشرحة مستشفي المنصورة العام الجديد" عقب حصولهم على تصريح بالدفن بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحها لتشييع جنازتها بقريتها بساط كريم الدين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقه الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة العام الجديد .

وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى "صفاء.ع. ع" بالقيام بذلك والتعدى على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة أعضاءها التناسلية.

ولفظت الطفلة جنة محمد سمير، ضحية التعذيب على يد جدتها أنفاسها الأخيرة بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية بتر ساقها ووضعها تحت الملاحظة فى المستشفى على مدار 24 ساعة.

وظل والد الطفلة جنة محمد سمير متواجدًا معها داخل المستشفى للاطمئنان عليها، وقال إنه حرم من نعمة البصر وابنتيه أمانى وجنة بعد انفصاله عن والدتهما، حيث كانت جدتهما قاسية وعنيفة فى التعامل معه، مما أدى إلى انفصاله عن زوجته، وهو الأمر الذى أدى إلى استحالة الحياة بينهما.

وقالت شقيقة الطفلة جنة إن جدتها كانت تقوم بضربها حتى لا تقول حقيقة تعذيب شقيقتها جنة، مؤكدة أن خالهما أيضا كان يقوم بمعاملتهما بقسوة ووالدتهما عاجزة عن الدفاع عنهما.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شربين من مستشفى شربين يفيد بوصول الطفلة جنة محمد 5 أعوام، مقيمة بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق فى مناطق حساسة بجسدها "أعضائها التناسلية" وكدمات وتورم شديد.

وبسؤال جدها لوالدها "سمير. م"، اتهم جدتها لوالدتها "صفاء. ع"، بالقيام بذلك، والتعدى عليها وتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة حساسة لتبولها اللا إرادى.

من ناحية أخرى، روى والد الطفلة جنة محمد سمير حافظ، ضحية التعذيب على يد جدتها، تفاصيل الحادث البشع الذى أسفر عن إصابة الطفلة جنة ببتر فى الساق وحروق فى مختلف أنحاء الجسد وحجزها فى المستشفى، مشيرًا إلى أن الجدة المتهمة عذبت ابنته جنة أمام زوجته وشقيقتها الكبرى دون أن تتحرك لإنقاذها.

وأكد أنه كفيف لا يرى طفلته المعذبة، وأنه فوجئ باتصال هاتفى بأن ابنته جنة أصيبت وتم حجزها فى المستشفى لتلقى العلاج، وعلى الفور توجه بصحبة أسرته وروت له ابنته جنة تفاصيل التعذيب الذى وقع عليها من قبل جدتها.

وأوضح والد الطفلة جنة أنه ارتبط بزوجته منذ فترة وأنجب طفلتين أمانى، 6 سنوات، وجنة، 5 سنوات، وبعد فترة وقعت مشاكل مع زوجته وأسرتها ليقرر الانفصال عنها بعد سنتين من الزواج، مشيرا إلى أن أسرة زوجته اعتدوا عليه بالضرب واستولوا على المشغولات الذهبية التى اشتراها لزوجته فأخذ الطفلتين وتوجه إلى منزل أسرته حتى قضت محكمة الأسرة بضم الطفلتين لجدتهما للأم منذ عدة أشهر.

وأضاف أنه لا يرى ولكن ابنته روت له كل شيء والأطباء شرحوا له الحالة التى وصلت إليها من بتر ساقها وإصابتها بحروق في أماكن حساسة من جسدها.

من ناحية أخرى، قرر قاضى المعارضات تجديد حبس جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب 15 يومًا على ذمة التحقيقات حول الاتهامات المنسوبة لها.
لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد
لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد
لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد
لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبولت لا إردايا.. جدة تعتدى على حفيدتها بالكى بآلة حادة فى منطقة حساسة

جراحه دقيقه للطفلة ضحية التعذيب فى الدقهلية.. ومصدر طبى يرجح تعرضها للاغتصاب.. صور

بتر فى القدم.. تطورات حالة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

جدتها ولعت فيها.. بتر قدم جنة طفلة التعذيب.. والأطباء تكشف تعرضها للاغتصاب

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

جنة طفلة شيبت العرب .. خالها اغتصبها وجدتها حرقت أعضاءها التناسلية

ترشيحاتنا

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

موعد أول ظهور رسمي لـ محمد صلاح وحسام البدرى مع منتخب مصر

لهذا السبب لن تفكر في شراء هاتف سامسونج القابل للطي

السودان يطلب أمرا مهما من السعودية.. تفاصيل

تعرف على معلق ديربي مدريد ب الدوري الإسباني

ضاحي خلفان يفتح النار على أردوغان: اترك مصر في شأنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسى يتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان .. صور

لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد

بـ فساتين عادية دينا الشربينى تتعرض للانتقادات..والجمهور: كفاية إنها حبيبة عمرو دياب