لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد

تسلمت أسرة الطفلة جنة محمد سمير 5 أعوام ضحية تعذيب جدتها الجثة من مشرحة مستشفي المنصورة العام الجديد" عقب حصولهم على تصريح بالدفن بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحها لتشييع جنازتها بقريتها بساط كريم الدين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقه الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة العام الجديد .





وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى "صفاء.ع. ع" بالقيام بذلك والتعدى على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة أعضاءها التناسلية.





ولفظت الطفلة جنة محمد سمير، ضحية التعذيب على يد جدتها أنفاسها الأخيرة بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية بتر ساقها ووضعها تحت الملاحظة فى المستشفى على مدار 24 ساعة.





وظل والد الطفلة جنة محمد سمير متواجدًا معها داخل المستشفى للاطمئنان عليها، وقال إنه حرم من نعمة البصر وابنتيه أمانى وجنة بعد انفصاله عن والدتهما، حيث كانت جدتهما قاسية وعنيفة فى التعامل معه، مما أدى إلى انفصاله عن زوجته، وهو الأمر الذى أدى إلى استحالة الحياة بينهما.





وقالت شقيقة الطفلة جنة إن جدتها كانت تقوم بضربها حتى لا تقول حقيقة تعذيب شقيقتها جنة، مؤكدة أن خالهما أيضا كان يقوم بمعاملتهما بقسوة ووالدتهما عاجزة عن الدفاع عنهما.





تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شربين من مستشفى شربين يفيد بوصول الطفلة جنة محمد 5 أعوام، مقيمة بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق فى مناطق حساسة بجسدها "أعضائها التناسلية" وكدمات وتورم شديد.





وبسؤال جدها لوالدها "سمير. م"، اتهم جدتها لوالدتها "صفاء. ع"، بالقيام بذلك، والتعدى عليها وتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة حساسة لتبولها اللا إرادى.





من ناحية أخرى، روى والد الطفلة جنة محمد سمير حافظ، ضحية التعذيب على يد جدتها، تفاصيل الحادث البشع الذى أسفر عن إصابة الطفلة جنة ببتر فى الساق وحروق فى مختلف أنحاء الجسد وحجزها فى المستشفى، مشيرًا إلى أن الجدة المتهمة عذبت ابنته جنة أمام زوجته وشقيقتها الكبرى دون أن تتحرك لإنقاذها.





وأكد أنه كفيف لا يرى طفلته المعذبة، وأنه فوجئ باتصال هاتفى بأن ابنته جنة أصيبت وتم حجزها فى المستشفى لتلقى العلاج، وعلى الفور توجه بصحبة أسرته وروت له ابنته جنة تفاصيل التعذيب الذى وقع عليها من قبل جدتها.





وأوضح والد الطفلة جنة أنه ارتبط بزوجته منذ فترة وأنجب طفلتين أمانى، 6 سنوات، وجنة، 5 سنوات، وبعد فترة وقعت مشاكل مع زوجته وأسرتها ليقرر الانفصال عنها بعد سنتين من الزواج، مشيرا إلى أن أسرة زوجته اعتدوا عليه بالضرب واستولوا على المشغولات الذهبية التى اشتراها لزوجته فأخذ الطفلتين وتوجه إلى منزل أسرته حتى قضت محكمة الأسرة بضم الطفلتين لجدتهما للأم منذ عدة أشهر.





وأضاف أنه لا يرى ولكن ابنته روت له كل شيء والأطباء شرحوا له الحالة التى وصلت إليها من بتر ساقها وإصابتها بحروق في أماكن حساسة من جسدها.



