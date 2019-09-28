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حوادث

حبس 3 أشخاص فقأوا عين صاحب كشك بطنطا بقصد البلطجة 4 أيام علي ذمة التحقيقات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:37 م
اصابة بالعين - صورة
اصابة بالعين - صورة ارشيفية
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أحمد على
قرر رئيس نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم حبس 3 أشخاص فقأوا عين صاحب كشك بطنطا بقصد البلطجة 4 أيام على ذمة التحقيقات وسماع أقوال شهود عيان للحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسماع أقوال الضحية ونقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لإسعافه.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتوافر معلومات لدي الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا حول ورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول المدعو "إسلام ف" ٣٧ سنة صاحب كشك بقالة بمنطقة السلخانة بإصابة بالغة فى أماكن متفرقة من جسده وأطرافه .

كما باشرت القيادات الأمنية دورها وبانتقال النقيب أحمد مهران معاون مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى موقع إصابة المجني عليه .

وبسؤال الضحية اتهم كلا من (س ر) و(م ا) و(م ي) بالتعدي عليه بسكين أمام الكشك الخاص به، وبالسؤال عن الحالة الصحية تبين تصفية العين اليسرى والبدء فى تلقي علاجه بطوارئ مستشفى المنشاوي العام .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمين الثلاثة أثناء تواجدهم بمنطقة علي أغا بدائرة القسم عقب نشوب مشاجرة بينهم من جهه والمجني عليه من جهة أخري .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين الثلاثة .
حبس 3 أشخاص فقأوا عين صاحب كشك بطنطا بقصد البلطجة 4 أيام علي ذمة التحقيقات
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