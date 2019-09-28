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حوادث

شاهد.. 150 مقعداً دراسياً هدية من الداخلية لإحدى المدارس بالقليوبية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:30 م
الداخلية تُسلم كرسى
الداخلية تُسلم كرسى متحرك لأحد المواطنين
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كتب محمد صبرى
قامت وزارة الداخلية بإهداء 150 مقعدًا دراسيًا لمدرسة بإحدى قرى مركز مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث تم تسليم المقاعد إلى المسئولين عن المدرسة ، الذين أشادوا بتلك المبادرة التى تؤكد التلاحم والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وقد لاقى ذلك استحسان الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها الدائم على دعم المبادرات المجتمعية وساهم ذلك فى توفير أجواء مناسبة للتلاميذ لتلقى تعليمهم .

ومن ناحيةً أخرى تلقى قطاع حقوق الإنسان إلتماس من أحد المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة مقيم بإحدى قرى دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية ، بإحتياجه لكرسى متحرك لمساعدته على التنقل، على الفور تمت الاستجابة لملتمسه، وإيفاد مأمورية إلى محل إقامته وتسليمه الكرسى المتحرك، هذا وقد أعرب المواطن عن شكره لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفته الإنسانية .

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ، وبمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.
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