القطار قسمه نصفين.. مصرع شاب على شريط السكة الحديد بشربين بالدقهلية

لقى شاب مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور في شربين بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة، باصطدام قطار بشخص حال عبوره شريط السكة الحديد خلف وحدة إطفاء شربين.



وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال عبور" أسامة القصبي عبد الله" 18 عاما ومقيم بقرية بساط مركز طلخا شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور اصطدم به أحد القطارات ، مما أدى إلى وفاته.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شربين العام ، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.