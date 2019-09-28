Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القطار قسمه نصفين.. مصرع شاب على شريط السكة الحديد بشربين بالدقهلية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:47 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
همت الحسينى
لقى شاب مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور في شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة، باصطدام قطار بشخص حال عبوره شريط السكة الحديد خلف وحدة إطفاء شربين.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال عبور" أسامة القصبي عبد الله" 18 عاما ومقيم بقرية بساط مركز طلخا شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور اصطدم به أحد القطارات ، مما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شربين العام ، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسفل عجلات القطار .. مصرع مسن أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالدقهلية

ترشيحاتنا

لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

عملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

القطار الأحمر لا يتوقف.. ليفربول يحقق 3 أرقام قياسية بعد الفوز على شيفيلد

عقوبة مالية مغلظة.. «صالح جمعة» حريف في الكرة والاستهتار

بعد خلعها النقاب.. إطلالات لـ حلا شيحة عرضتها للانتقادات فى مهرجان الجونة

Advertisements

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

بث مباشر.. مباراة الاهلى وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.. شاهد

أول تحرك من البرلمان بشأن واقعة تعذيب وقتل الطفلة جنة

عملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

على أنغام متخافيش.. رقص حلا شيحة المثير للجدل فى حفل عمرو دياب ..فيديو

مفاجأة مدوية.. بعثة جينراسيون تحجز تذاكر العودة للسنعال اليوم السبت

جينراسيون يواصل التصعيد.. النادي السنغالي يشكو مراقب مباراة الزمالك لـ كاف

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

رئيس ناد تونسي يعترف بتدبير مؤامرة لإسقاط الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري الأبطال

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور

من الأكثر جرأة؟.. 10 نجمات أبرزهن رانيا يوسف يتعرضن للهجوم بعد ارتدائهن فساتين مكشوفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

من الأكثر جرأة؟.. 10 نجمات أبرزهن رانيا يوسف يتعرضن للهجوم بعد ارتدائهن فساتين مكشوفة

زي لبس البيت.. سارة الشامي بملابس غير لائقة في المطار