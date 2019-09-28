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أحمد موسى: نعيش في أمان بسبب تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة .. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:27 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،: "أي حد مش فاهم ممكن يتكلم عن الجيش والشرطة، واللي قاعد بيتكلم مش عارف التضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة لتوفير الأمن والأمان في مصر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "قنوات الإخوان في قطر وتركيا تحرض على القوات المسلحة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القوات المسلحة المصرية هي التي تضحي بأبطالها من أجل توفير الأمن والاستقرار ويدفعون الثمن لرفعة شأن المصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "يطلع اللص الحرامي الهارب محمد علي يتحدث عن ابطال القوات المسلحة والشرطة، وشهداء القوات المسلحة هم ولاد مصر ونحن نعيش في أمان بسبب شهداء القوات المسلحة والشرطة".
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