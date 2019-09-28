ندافع عن بلدنا.. أحمد موسى: لازم نقف في ظهر القوات المسلحة والشرطة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الاخوان في قطر وتركيا مستمرة في التحريض ضد القوات المسلحة والشرطة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" نحن ندفع ثمن كبير في معركة ضد جماعة الإخوان الإرهابية ومستمرين في الحرب إلى أن يتم تطهير مصر من هؤلاء".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لازم نقف في ظهر مصر وأبطال القوات المسلحة والشرطة ولازم ندافع عن بلدنا، والشعب المصري أخرس الأعداء بالأمس و أفشلنا مخطط جماعة الإخوان الإرهابية تجاه مصر ".

