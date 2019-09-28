Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ندافع عن بلدنا.. أحمد موسى: لازم نقف في ظهر القوات المسلحة والشرطة.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:24 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الاخوان في قطر وتركيا مستمرة في التحريض ضد القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" نحن ندفع ثمن كبير في معركة ضد جماعة الإخوان الإرهابية ومستمرين في الحرب إلى أن يتم تطهير مصر من هؤلاء".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لازم نقف في ظهر مصر وأبطال القوات المسلحة والشرطة ولازم ندافع عن بلدنا، والشعب المصري أخرس الأعداء بالأمس و أفشلنا مخطط جماعة الإخوان الإرهابية تجاه مصر ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللي يقول كلمه على جيشك اقطع لسانه.. أحمد موسى ينفعل على الهواء.. فيديو

أحمد موسى يطالب المشاهدين بالتفاعل على #كلنا_الجيش_والسيسي.. فيديو

احمد موسى: معنديش مشكلة أطلع كل يوم أتكلم عن الجيش وبلدنا في برنامجي.. فيديو

حسوا بأسرهم.. أحمد موسى: مينفعش ننسى دور الشهداء.. فيديو

3 رسائل نارية من أحمد موسى لـ الإخوان الإرهابية .. فيديو

ترشيحاتنا

الزمالك يحرر محضرا ضد جينيراسيون فوت السنغالي .. اعرف السبب

بـ كت مثير.. منة فضالي تبهر متابعيها من باريس

الإيجار القديم والمرور والشقق المفروشة أبرزها.. قوانين على طاولة البرلمان قبل عودته الأسبوع الجاري

فوز ليفربول.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي.. فيديو

زوجة عمرو دياب بـ اطلالة مثير في مهرجان الجونة.. شاهد

الذوق العام في السعودية.. اعرف عقوبتك إذا تخطيت دورك في الطابور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام المعسكر الأول لمنتخب الكرة النسائية باختيار 20 لاعبة.. صور

بـ سوستة خلفية... ناهد السباعى بإطلالة انثوية

4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من الكرش والأرداف.. الأول مفاجأة