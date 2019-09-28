الموت يفجع قرية البلابيش.. غرق 3 أطفال أشقاء في الترعة الفاروقية بسوهاج

انتشلت قوات الإنقاذ النهري اليوم 3 أطفال أشقاء غرقوا داخل الترعة الفاروقية بناحية قرية البلابيش مركز دار السلام، وتم نقل الجثث إلى مستشفى دار السلام المركزي





كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارًا بغرق 3 أشقاء داخل الترعة الفاروقية بقرية البلابيش، وتبين من الفحص غرق كل من محمد. ج . م 8 سنوات، وشقيقه على 12 سنة وشقيقتهما حبيبه، 4 سنوات، تم انتشال الجثث الثلاثة ونقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزى.



